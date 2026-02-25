onedio
26 Şubat Perşembe Terazi Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
26 Şubat 2026, Günlük Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
25.02.2026 - 18:01

Bugün Terazi ve yükselen Terazi burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 26 Şubat Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Şubat Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük para falı

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için tansiyon biraz yükselebilir! Gökyüzündeki Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, seninle ilgili finansal konuları, ortaklaşa kullanılan kaynakları, kredileri veya mirasları hedef alıyor ve belki de hiç beklemediğin bir haksızlık durumu ile karşı karşıya kalabilirsin. İş ortağının gizli bir oyununun ortaya çıkması veya bankadan gelen beklenmeyen bir kesinti bildirimi, senin barışçıl ve diplomatik ruhunu aniden sarsabilir.

Bu durumda, hemen savaş moduna geçip hakkını aramak için avukatlarla veya mali danışmanlarla sert bir pazarlık masasına oturman gerekebilir. Bugün her zaman zarafetle ve güzellikle çözmeye çalıştığın problemleri, kararlı bir şekilde kesip atıyorsun ve hakkını kimseye danışmadan, zorla geri alıyorsun. Yani, bugün adalet terazisini bu kez zarafetle değil, yıkıcı bir güçle dengelemeye hazırlanıyorsun. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

