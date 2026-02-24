Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki gezegenlerin dansı, sanki seninle bir oyun oynuyorlar gibi hissettirebilir. Zira iletişim gezegeni Merkür, bugün durağan bir pozisyonda ve bu durum, kariyer yolculuğunda bazı değişiklikler yapman gerektiğine işaret ediyor.

Geleceğinle ilgili uzun vadeli hedeflerini, planlarını bir kez daha gözden geçirmek, onları detaylı bir şekilde sorgulamak ve sağlamasını yapmak için bugün tam zamanı. Çünkü belki de belirlediğin bir hedefin tarihini yeniden düşünmek zorunda kalabilirsin ya da belki de bir süreliğine erteleme yapman gerekebilir.

İşte tam da bu noktada, patronlarınla veya otorite figürleriyle yapacağın görüşmelerde, kelimelerini özenle seçmen gerekebilir. Yanlış anlaşılmaların olasılığını arttığı bu dönemde dikkatli olmalı, uzun ve karmaşık cümleler yerine ise net, sade ve doğrudan ifadeler kullanmayı tercih etmelisin. Eğer bir aksaklık yaşanırsa ve bu senden kaynaklanmıyorsa, bunu açıkça ifade etmekten çekinmemelisin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…