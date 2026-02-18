Sevgili Terazi, bugün senin için dengeyi sağlamanın tam zamanı! İş hayatında, iki farklı taraf arasında kalan bir barış elçisi gibi hissedebilirsin. Ama hey, endişelenme! Senin diplomatik tavrın ve yumuşak geçişlerin, her türlü krizin büyümeden çözüme kavuşmasını sağlayacak.

Ve işte tam da bu sırada, ortaklaşa yürüttüğün işlerde yeni bir diyalog kapısı açılabilir. Bu konuşma, maddi konuları içerebilir ve belki de adil bir paylaşımın nasıl olması gerektiği konusunda bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olabilir. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var; net ve anlaşılır olmalısın. Aynı zamanda da nazik ve kibar bir dil kullanmayı ihmal etmemelisin. Sonuçta, herkesin anlayacağı bir dil kullanmak ve karşındakinin duygularını incitmemek, senin Terazi gibi dengeli bir burçtan beklenecek en doğal davranış olacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…