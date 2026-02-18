Sevgili Terazi, bugün seninle mekan enerjisi üzerine konuşmak istiyoruz. Bilirsin, yaşadığın ortamın düzeni ve enerjisi, genellikle fark etmesek de ruh halini ve sağlığını etkiler. Özellikle dağınık bir ortamda bulunmak, belki de farkında olmadan, zihinsel bir gerginlik yaratır.

Biraz düşün bakalım, masa başında çalışırken etrafındaki dağınıklık seni ne kadar rahatsız ediyor? Zaten bilimsel araştırmalar da düzenli ve temiz bir çalışma alanının, zihinsel ve bedensel gevşemeyi desteklediğini gösteriyor.

Öyleyse ne duruyorsun? Bugün biraz zaman ayır ve çalışma alanını sadeleştir. Minimal yaşam düzeni, sade ve temiz bir çalışma alanı zihinsel karmaşana da son vererek ruhuna iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…