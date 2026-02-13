Sevgili Terazi, bugünün enerjisi seni kararlı olmaya, belki de alışılmışın dışında bir şey yapmaya itiyor. Bu sefer teraziye iki seçenek koyup denge kurmak yerine, belki de birini seçme vaktin geldi. Hafta sonu belki bir kafede kahveni yudumlarken, belki de bir arkadaş toplantısında, bir iş konusu gündeme gelebilir. Bu konu, ilk başta basit bir sohbet gibi görünebilir ama aslında hayatının seyrini değiştirebilecek bir fırsat kapını çalabilir.

Bu fırsatın ciddiyetine odaklanmalı, geleceğin için önemli bir adım atma fırsatını kaçırmamalısın. Gündemdeki konu bir ortaklık ya da iş birliği teklifi ise yeni kurulan bağlarla hayatının değişmesi son derece olası. Eğer taraflar arasında bir uzlaşma sağlanırsa, bu durumdan oldukça kazançlı çıkabilirsin. Ancak bu sefer, herkesin memnun olması için kendi payından feragat etmemeli, aksine kendi çıkarlarını da düşünmeye başlamalısın. Unutma, bu seferki denge değil, doğru seçim seni mutluluğa ve başarıya taşıyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…