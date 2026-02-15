Sevgili Terazi, bugün senin için ilginç ve heyecan verici bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş ile Uranüs'ün kare açısı, yaratıcılığını ve ilhamını tetikliyor. Bu, seni yeni ve heyecan verici fırsatların kapısına getirebilir. Pazartesi sabahı gelen beklenmedik bir teklif ya da proje, seni adeta yerinden sıçratabilir. Bu, belki de hayatının fırsatı olabilir.

Risk almak konusunda biraz tereddüt mü yaşıyorsun? İşte bu noktada da devreye Güneş'in enerjisi giriyor ve seni alışılmışın dışına çıkmak, farklı bir yol seçmek için teşvik ediyor. Ekip kurmak, yeni bir proje için yeni yatırımcılar aramak ya da iş birliklerine imza atmak iyi bir fikir olabilir. Bunu bir düşün.

Farklı bir yol seçmek, alışılmışın dışına çıkmak korkutucu olabilir. Tabii Güneş'in enerjisi seni cesaretlendirmek için burada. Unutma ki her zaman hayatının kontrolünü elinde tutan sensin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…