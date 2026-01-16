Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça hareketli ve heyecan verici bir gün olacak. Venüs'ün Kova burcuna geçişi, kariyerinde parlak bir dönemin kapılarını aralıyor. Yaratıcılığını konuşturma, kendini gösterme ve fark yaratma isteğin tavan yapacak. Hafta sonu olmasına rağmen, sahnede ışıldayan yıldız sen olacaksın. İster sanatta, ister iş dünyasında, ister sosyal hayatta; kendini ifade ettiğin her alanda adeta bir ilgi fırtınası estireceksin.

Kariyerinin ikinci perdesinde, Venüs'ün geçişi seni daha da cesur ve atılgan kılacak. Belki yeni ve farklı bir proje üzerinde çalışma fırsatı bulabilir, belki de aklındaki yaratıcı bir fikri hayata geçirme şansı yakalarsın. Bugün, işini eğlenceye dönüştürebileceğin, keyif alarak çalışabileceğin bir ortam oluşabilir. Kim demiş iş ve keyfin bir arada olamayacağını?

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte flört etme enerjin yükselişe geçecek. Romantik sürprizler, beklenmedik davetler gündemde olabilir. Sevgilinle birlikte eğlenceli ve keyifli anılar biriktirebilirsin. Ama eğer bekarsan, tatlı kalp çarpıntılarına hazır olmalısın! Hafta sonunu aşk dolu, heyecanla geçireceğin aşikar... Bakalım bekarlığı sona erdirecek bir flört mü kapını çalacak, yoksa her yerde aşkı mı arayacaksın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…