Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Merkür ve Jüpiter arasındaki karşıtlık, iş ve özel hayatın arasındaki dengeyi tekrar gözden geçirmeni gerektirecek. Kariyerinde büyük hedefler belirlerken, özel hayatınla çakışabilecek durumlarla karşılaşabilirsin. Bu noktada, hızlı kararlar vermek yerine tüm seçenekleri dikkatlice değerlendirmeni öneriyoruz.

Tam da bu noktada, ailevi sorumluluklarının ya da evle ilgili konuların iş planlarını etkileyebileceğini söylemeliyiz. Uzaktan çalışma, iş yerini değiştirme ya da ofis hayatınla ilgili bir gündem oluşabilir. Bu durumda esnek olmanın sana avantaj sağlayacağını unutma. Eğer katı bir tutum sergilersen, zorluklarla karşılaşabilirsin. Bu arada denge kurulana kadar işler de aksayabilir!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise duygusal yoğunluk ve romantizm rüzgarları esiyor. Eşinle ya da sevgilinle daha derin bir bağ kurma arzusu içinde olabilirsin. Merkür ve Jüpiter'in enerjisi ile onunla heyecanlı anlar yaşamayı arzulayabilirsin. Tabii eğer bekarsan, ev ortamında ya da tanıdık bir çevrede yeni bir flört kapıda olabilir. Kalbin güven arıyor olsa da tutkunun da eksik olmadığını göreceksin. Sahi, heyecana hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…