Amerika'ya Yolunuz Düşerse Görmeniz Gereken Bizdeki Mısır Heykeliyle Yarışan Sokak Heykelleri

Bu heykel, Marilyn Monroe’nun 'The Seven Year Itch' (Yaz Bekarı) filmindeki o meşhur, rüzgarda uçuşan beyaz elbiseli pozunu ölümsüzleştiren 8 metre (26 feet) yüksekliğinde bir eserdir.

Sanatçı Seward Johnson tarafından paslanmaz çelik ve bronzdan yapılan bu çarpıcı heykel, hem şehrin simgesi haline gelmiş hem de büyüklüğü ve duruşuyla zaman zaman tartışmalara yol açsa da Palm Springs Art Museum’un hemen önünde ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektirdiği noktaların başında gelmektedir.