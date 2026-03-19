onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Amerika'ya Yolunuz Düşerse Görmeniz Gereken Bizdeki Mısır Heykeliyle Yarışan Sokak Heykelleri

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 16:34

Amerika’nın dört bir yanına dağılmış, yaratıcılıkta sınır tanımayan bu devasa eserler, şehirlerin ruhunu sokağa taşıyor. Bir gün yolunuz düşerse, bizdeki meşhur Mısır heykeliyle yarışacak kadar ilgi çekici ve sıra dışı olan bu durakları keşfetmeden seyahatinizi tamamlamayın.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.boredpanda.com/giant-road...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Dünyanın Büyük Sandalyesi Illinois Eyaletinin Casey Şehrinde Bulunuyor!

2. Dünyanın en büyük patates ezicisi, Wisconsin eyaletinin Plover kasabasındaki Food + Farm Exploration Center'da yer alan yaklaşık 12 metre yüksekliğinde ve 3.400 kilogram ağırlığında devasa bir heykeldir.

3. Kuzey Dakota’nın New Salem kasabasında bulunan Salem Sue, yaklaşık 11 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığında olan dünyanın en büyük Holstein ineği heykelidir. Bölgedeki süt hayvancılığı endüstrisini onurlandırmak amacıyla 1974 yılında bir tepe üzerine inşa edilen bu devasa figür, kilometrelerce uzaktan bile rahatlıkla görülebiliyor.

4. Gemini şunu dedi: Minnesota’nın Blue Earth kasabasında bulunan Jolly Green Giant (Neşeli Yeşil Dev), yaklaşık 17 metre boyuyla Amerika’nın en ikonik yol üstü heykellerinden biridir. Ünlü dondurulmuş ve konserve sebze markasının maskotu olan bu dev heykel, bölgenin tarım mirasını kutlamak amacıyla 1978 yılında dikilmiştir ve devasa kırmızı çizmeleriyle her yıl binlerce turisti kendine çekmektedir.

5. Dallas şehir merkezinde bulunan ve "The Eye" olarak bilinen bu 9 metre yüksekliğindeki devasa göz küresi, Tony Tasset tarafından 2007 yılında tasarlanmış son derece gerçekçi ve bir o kadar da sürreal bir heykeldir. Fiberglastan yapılan ve insanı adeta izliyormuş hissi uyandıran bu eser, Dallas'ın en çok fotoğraflanan ve görenleri şaşkına çeviren modern simgelerinden biridir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Oklahoma, Catoosa'da bulunan "The Blue Whale" (Mavi Balina)

Bu heykel meşhur Route 66 üzerindeki en nostaljik ve sevilen duraklardan biridir. 1970'lerin başında Hugh Davis tarafından eşine yıl dönümü hediyesi olarak inşa edilen bu 24 metre uzunluğundaki devasa gülümseyen balina, göl kenarında hem bir yüzme platformu hem de bölgenin en ikonik fotoğraf noktası olarak hizmet veriyor.

7. Güney Dakota, Rapid City’de bulunan "Dinosaur Park", bir tepenin üzerine yerleştirilmiş devasa yedi beton dinozor heykeline ev sahipliği yapar.

Bu grubun en dikkat çekeni ise yaklaşık 24 metre uzunluğundaki, gökyüzüne uzanan o meşhur yeşil Apatosaurus (veya yaygın bilinen adıyla Brontosaurus) heykelidir.

1936 yılında Büyük Buhran döneminde inşa edilen bu devler, hem şehrin simgesi haline gelmiş hem de sundukları panoramik manzarayla gezginlerin favori 'yol üstü duraklarından' biri olmuştur.

8. Teksas’ın San Antonio şehrindeki North Star Mall girişinde bulunan "Dünyanın En Büyük Kovboy Çizmeleri"

Bu çizmeler, yaklaşık 11 metre yüksekliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş devasa bir anıttır. 1979 yılında sanatçı Bob 'Daddy-O' Wade tarafından Teksas ruhunu yansıtmak amacıyla tasarlanan bu çizmeler, çelik ve betondan yapılmış olup bugün şehrin en popüler 'selfie' duraklarından biridir.

9. Kaliforniya’nın Palm Springs şehrinde bulunan ve "Forever Marilyn" (Sonsuza Kadar Marilyn) olarak bilinen devasa heykel.

Bu heykel, Marilyn Monroe’nun 'The Seven Year Itch' (Yaz Bekarı) filmindeki o meşhur, rüzgarda uçuşan beyaz elbiseli pozunu ölümsüzleştiren 8 metre (26 feet) yüksekliğinde bir eserdir.

Sanatçı Seward Johnson tarafından paslanmaz çelik ve bronzdan yapılan bu çarpıcı heykel, hem şehrin simgesi haline gelmiş hem de büyüklüğü ve duruşuyla zaman zaman tartışmalara yol açsa da Palm Springs Art Museum’un hemen önünde ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektirdiği noktaların başında gelmektedir.

10. Indiana, French Lick'teki Patoka Lake Village kulübelerinin hemen yanında "takılan" bu devasa Sasquatch (Kocaayak) heykeli, yaklaşık 8 metre (25 feet) boyuyla bölgenin en gizemli ve devasa sakinlerinden biridir.

Tamamen ahşaptan el işçiliğiyle yapılan bu dev figür, ormanın içinde aniden karşınıza çıkan efsanevi bir yaratık gibi görünse de aslında ziyaretçileri selamlayan dost canlısı bir devdir. Özellikle doğa tutkunlarının ve gizem meraklılarının mutlaka uğrayıp birlikte devasa bir 'high-five' (çak bi' beşlik) pozu verdiği popüler bir duraktır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın