Amerika'ya Yolunuz Düşerse Görmeniz Gereken Bizdeki Mısır Heykeliyle Yarışan Sokak Heykelleri
Amerika’nın dört bir yanına dağılmış, yaratıcılıkta sınır tanımayan bu devasa eserler, şehirlerin ruhunu sokağa taşıyor. Bir gün yolunuz düşerse, bizdeki meşhur Mısır heykeliyle yarışacak kadar ilgi çekici ve sıra dışı olan bu durakları keşfetmeden seyahatinizi tamamlamayın.
1. Dünyanın Büyük Sandalyesi Illinois Eyaletinin Casey Şehrinde Bulunuyor!
2. Dünyanın en büyük patates ezicisi, Wisconsin eyaletinin Plover kasabasındaki Food + Farm Exploration Center'da yer alan yaklaşık 12 metre yüksekliğinde ve 3.400 kilogram ağırlığında devasa bir heykeldir.
3. Kuzey Dakota’nın New Salem kasabasında bulunan Salem Sue, yaklaşık 11 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığında olan dünyanın en büyük Holstein ineği heykelidir. Bölgedeki süt hayvancılığı endüstrisini onurlandırmak amacıyla 1974 yılında bir tepe üzerine inşa edilen bu devasa figür, kilometrelerce uzaktan bile rahatlıkla görülebiliyor.
4. Gemini şunu dedi: Minnesota’nın Blue Earth kasabasında bulunan Jolly Green Giant (Neşeli Yeşil Dev), yaklaşık 17 metre boyuyla Amerika’nın en ikonik yol üstü heykellerinden biridir. Ünlü dondurulmuş ve konserve sebze markasının maskotu olan bu dev heykel, bölgenin tarım mirasını kutlamak amacıyla 1978 yılında dikilmiştir ve devasa kırmızı çizmeleriyle her yıl binlerce turisti kendine çekmektedir.
5. Dallas şehir merkezinde bulunan ve "The Eye" olarak bilinen bu 9 metre yüksekliğindeki devasa göz küresi, Tony Tasset tarafından 2007 yılında tasarlanmış son derece gerçekçi ve bir o kadar da sürreal bir heykeldir. Fiberglastan yapılan ve insanı adeta izliyormuş hissi uyandıran bu eser, Dallas'ın en çok fotoğraflanan ve görenleri şaşkına çeviren modern simgelerinden biridir.
6. Oklahoma, Catoosa'da bulunan "The Blue Whale" (Mavi Balina)
7. Güney Dakota, Rapid City’de bulunan "Dinosaur Park", bir tepenin üzerine yerleştirilmiş devasa yedi beton dinozor heykeline ev sahipliği yapar.
8. Teksas’ın San Antonio şehrindeki North Star Mall girişinde bulunan "Dünyanın En Büyük Kovboy Çizmeleri"
9. Kaliforniya’nın Palm Springs şehrinde bulunan ve "Forever Marilyn" (Sonsuza Kadar Marilyn) olarak bilinen devasa heykel.
10. Indiana, French Lick'teki Patoka Lake Village kulübelerinin hemen yanında "takılan" bu devasa Sasquatch (Kocaayak) heykeli, yaklaşık 8 metre (25 feet) boyuyla bölgenin en gizemli ve devasa sakinlerinden biridir.
