Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında romantizm rüzgarları esiyor... Duygusal yoğunlukların yükseldiği bir gün seni bekliyor. Sevdiğin kişiyle arandaki bağını daha da derinleştirme arzusu içinde olabilirsin, belki de birlikte geçirdiğiniz zamanı daha anlamlı hale getirme isteğiyle dolup taşıyorsun. Zira Merkür ve Jüpiter'in enerjisi, seni partnerinle heyecanlı anlar yaşamaya, birlikte yeni deneyimler keşfetmeye yönlendiriyor. Bu enerji, ilişkindeki tutkuyu ve heyecanı artıracak, belki de unutulmaz anılar biriktirmene yardımcı olacak.

Öte yandan eğer bekarsan, ev ortamında ya da tanıdık bir çevrede yeni bir flört kapıda olabilir. Belki de uzun zamandır gözünden kaçan bir kişi, bugün farklı bir ışıkla karşına çıkacak. Kalbin güven arıyor ancak bugün tutkunun da eksik olmadığını göreceksin. Peki, bu heyecana hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…