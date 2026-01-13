Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde Merkür ile Jüpiter arasında gerçekleşen karşıtlık, bedenle zihnin arasındaki bağlantıyı adeta bir ayna gibi yansıtıyor. Bu durum, düşüncelerin fiziksel rahatsızlıklara dönüşme potansiyelini artırıyor. Yani, kafanı fazla yormak, bağırsak sistemini ve mideyi olumsuz etkileyebilir.

Küçük ağrıların büyüyormuş gibi hissedebilirsin ama bu durumda panik yapmak yerine daha çok gözlemci olmayı tercih etmelisin. Kendini bir izleyici olarak konumlandır ve vücudunun gönderdiği sinyalleri dikkatlice dinle.

Bugün, yemeklerini düzenli saatlerde tüketmek ve kafein tüketimini azaltmak sana çok yardımcı olabilir. Unutma, sağlıkla ilgili küçük değişiklikler bile büyük farklar yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…