Sevgili Terazi, gökyüzünde bugün senin için oldukça güçlü bir hareketli var. Merkür ve Jüpiter arasında oluşan karşıtlık, iş hayatınla özel yaşamının dengeye oturtulması gerektiğini gösteriyor. Kariyerinde yüksek hedefler belirlerken, bu hedeflerin özel yaşamınla çatışabileceği durumlarla karşı karşıya kalabilirsin. Bu durumda, ani kararlar vermek yerine, tüm seçenekleri dikkatlice gözden geçirmeni öneriyoruz. Unutmayın, her durumun bir çözümü vardır ve belki de bu durum, seni daha büyük bir fırsata yönlendirecektir.

Ayrıca, ailevi sorumluluklarının ya da evle ilgili konuların iş planlarını etkileyebileceğini de belirtmekte fayda var. Uzaktan çalışma, iş yerini değiştirme ya da ofis hayatınla ilgili yeni bir gündem oluşabileceğini unutmayın. Bu durumda, esnek bir yaklaşım sergilemen, avantajına olacaktır. Eğer katı bir tutum sergilersen, zorluklarla karşılaşabilirsin ve bu durum, işlerinin aksamaması için dengeyi sağlayana kadar biraz daha sabırlı olman gerektiğini gösterir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…