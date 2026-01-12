Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında yıldızların sana öyle bir enerji veriyor ki, adeta çekim merkezi oluyorsun. Gözlerinle bile anlam yükleyebileceğin, etrafındakileri büyüleyebileceğin bir gün seni bekliyor. Tabii bekarsan, bu enerjiyi hissedenlerin sayısı hiç de az olmayacak. Peşinden koşanlar, seni etkileyebilmek için ellerinden geleni yapacaklar.

Eğer bir ilişkin varsa, bu enerjiyi romantik bir konuşma yapmak için kullanabilirsin. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir konuyu açmak, ilişkinin bağlarını daha da güçlendirecektir. Bu konuşma, partnerini kendine çekecek ve belki de bir süredir devam eden anlaşmazlıklarda istediğini alan taraf olmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…