Sevgili Terazi, bugün gökyüzünün en büyük gezegeni Jüpiter'in karşıtlığı, seni alışılmışın dışında, farklı ve heyecan verici ufuklara doğru sürüklüyor. Eğitimle ilgili yeni fırsatlar, keşfedilmemiş yerlere yapılacak seyahatler veya yeni bir bakış açısı geliştirme fırsatı, bugünün gündem maddeleri arasında yer alıyor. Hafta sonunun dinlenmeye ve mayışmaya davet eden enerjisi bile öğrenme isteğini azaltamıyor. Bugün içinde bulunduğun durumdan aldığın ilham ise hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor seni!

Söz konusu kariyerin olduğunda ise vizyonunu genişletme zamanı geldi çattı. Yurt dışı bağlantılı iş fırsatları, hukuki konularla ilgili gelişmeler veya akademik planlarında yapacağın değişiklikler, bugünün gündem maddeleri arasında. Jüpiter'in enerjisi, büyük resmi görme fırsatı sunuyor. Ancak bu geniş perspektifin içinde detayları göz ardı etmemen gerektiğini de unutma!

Aşk hayatındaysa mesafelerin önemi öne çıkıyor. Uzakta olan sevdiklerinle iletişimin artabilir veya farklı kültürlerden gelen kişilerle tanışma fırsatı bulabilirsin. Bu dönemde zihinsel uyum, duygusal bağlardan daha önemli hale gelebilir. Bu nedenle, karşındaki kişiyle düşünsel bir bağ kurmaya özen göstermelisin. Kurduğun bazı bağlar, mesafeleri aşarken kimileri bu engele takılabilir... Jüpiter karşıtlığında, hislerini etkileyecek ve kalbinin dengesini bozacak pek çok detay olabilir, dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…