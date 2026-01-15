Sevgili Terazi, bugün Ay'ın Oğlak burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte, kariyer hayatında bir dizi içsel sorgulama sürecine girebilirsin. İş yaşamında seni yoran, enerjini tüketen konular daha belirgin bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu noktada, sınırlarını belirlemenin ve kendini korumanın önemini fark etmen gerekebilir. Kendi düzenini oluşturmak ve kendi yolunu çizmek için önemli farkındalıklar kazanıyorsun.

Kariyerinde ikinci bir perde de açılıyor ve bugün ev ile iş arasındaki dengenin önemi öne çıkıyor. Ay'ın enerjisi, sana sorumluluklarını hatırlatırken, gereksiz yüklerden kurtulma fırsatı da sunuyor. İş hayatında geçmişten kalan ve çözüm bekleyen bir konu tekrar gündeme gelebilir. Ancak senin sağlam duruşun ve kararlılığın sayesinde bu süreci başarıyla yönetebilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise eşitlik ihtiyacın artıyor. Partnerinden daha fazla netlik ve açıklık bekleyebilir, duygularının ciddiye alınmasını isteyebilirsin. İlişkide sorumlulukların paylaşılması ve eşitlik daha fazla önem kazanıyor. Sonuçta hayat müşterek, değil mi? Öte yandan eğer bekarsan, ilişkilere ve flörtlere ön yargılı bir şekilde başlayabilirsin. Eşitlik, güven ve sorumluluk konularına aşırı odaklanmışken yeni bir ilişkiye adım atmak pek de iyi bir fikir olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…