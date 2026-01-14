Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça hareketli ve dikkat gerektiren bir gün olacak gibi görünüyor. Kariyer hayatında dengeyi sağlamak adına yoğun bir çaba içerisinde olabillirsin bugün. Bir tarafta senden beklentileri karşılamak, diğer tarafta ise kendi sınırlarını korumak arasında bir çıkmazda kalabilirsin. Herkesi memnun etme çabası içerisinde olmak ise enerjini tüketebilir. Bu nedenle bugün, belki de hayatında ilk defa, 'hayır' demeyi öğrenmen gerekebilir.

Tam da bu noktada, ikili ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkabilir! Şimdi bir anlaşma ya da uzlaşma konuşması yapman gerekebilir. Tabii karşı tarafın beklentilerini net bir şekilde anlaman ve bu beklentilere göre hareket etmen oldukça önemli. Şeffaflık, senin bu süreçte rahat bir nefes almanı sağlayabilir. Ama isteklerini, sınırlarını ve kurallarını baştan belirlemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise bugün romantizm kalbini ısıtabilir. Partnerinle birlikte estetik ve keyifli bir ortamda vakit geçirebilirsin. Birlikte bolca eğlendiğiniz bir gün olacağı aşikar ama tutkular da gündeminizde olabilir. Öte yandan eğer bekarsan, zarif bir yaklaşımın kalbini yumuşatabileceğini tahmin edebiliyoruz. Küçük bir jestin bile büyük bir etki yaratabileceği bir güne başlıyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…