Sevgili Terazi, bugün senin için bir enerji patlaması ve yoğun bir dikkat gerektirecek bir gün olacak gibi duruyor. Kariyerindeki dengeyi koruma konusunda biraz daha fazla çaba sarf etmen gerekebilir. Seni bir denge çizgisinde tutacak olan, bir yandan başkalarının beklentilerini karşılamak, diğer yandan ise kendi kişisel sınırlarını korumak olacak. Ancak herkesi memnun etme çabası içerisinde olmak, enerjini hızla tüketebilir. Bu nedenle bugün, belki de hayatında ilk defa, 'hayır' demeyi öğrenmen gerekebilir.

Bu durumda, ikili ilişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkabilir. Belki de bir anlaşma yapma veya bir uzlaşıya varma zamanıdır. Tabii karşı tarafın beklentilerini tam olarak anlaman ve bu beklentilere göre hareket etmen hayati önem taşıyor. Şeffaflık, bu süreçte sana rahat bir nefes almanı sağlayacak bir kurtarıcı olabilir. Kendi isteklerini, sınırlarını ve kurallarını baştan belirlemen, bu süreçte sana büyük bir avantaj sağlayacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…