Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında, adaleti ve dengesini sağlama ihtiyacın bir hayli artabilir. Partnerinden daha fazla açıklık ve netlik talep edebilir, duygularının önemsenmesini ve ciddiye alınmasını arzulayabilirsin. İlişkinde sorumlulukların eşit bir şekilde paylaşılmasını istemen, bugünün enerjisiyle daha da önem kazanıyor. Sonuçta, beraber bir hayat sürdürüyorsun ve bu hayatta her şeyin eşit bir şekilde paylaşıldığı bir dünya ideal, değil mi?

Tabii eğer bekarsan, bugünlerde flört etme ve ilişkiler konusunda biraz ön yargılı olabilirsin. Eşitlik, güven ve sorumluluk gibi konulara aşırı odaklanmışken, yeni bir ilişkiye başlamanın tam zamanı olmayabilir. Bu süreçte kendine biraz zaman tanı ve duygularını netleştirmeye çalış! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…