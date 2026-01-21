onedio
Terazi Burcu
22 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sağlık
Perşembe
astroirem
Astroloji Editörü
21.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ocak Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda
Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün enerji seviyendeki dalgalanmalar seni biraz zorlayabilir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte enerjinin doruklarına ulaştığını hissedebilirsin. Ancak günün ilerleyen saatlerinde bu enerjinin yavaş yavaş düştüğünü fark edebilirsin. Bu durumun sebebi aşırı yüklenmekten ziyade, gün içindeki enerjini düzensiz bir şekilde kullanman olabilir.

Tam da bu yüzden enerjini daha verimli kullanmalısın. Bunun için ise gün içinde kendine kısa molalar vermeyi ihmal etmemelisin. Bu molalar, enerjini toparlamanı sağlayacak ve gün boyu daha dengeli bir enerji seviyesine sahip olmanı destekleyecektir. Enerjini dengelemek için biraz kendine zaman ayırmayı da düşün deriz. Belki bahane ile saç bakımı ya da cilt uygulamalarına vakit ayırıp psikolojik anlamda yenilenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

