Sevgili Terazi, bugün Güneş'in Kova burcuna geçişiyle birlikte, psikolojik ve fiziksel dengenin birbiriyle ne kadar iç içe olduğunu bir kez daha hatırlayacaksın. Bu geçiş, özellikle sosyal ortamlarda yoğun bir şekilde bulunan ve kalabalıklara kolayca adapte olan senin için bir uyarı niteliğinde.

Zira, gün içinde kendini aniden yorgun ve bitkin hissediyor olabilirsin. Bu durum, sosyal etkinliklerin yoğunluğu ve kalabalık ortamların getirdiği enerji dağılımından kaynaklanıyor olabilir. Farkında olmadan, bu durumlar enerjini tüketiyor ve yorgun düşmene sebep oluyordur belki de.

Bu yüzden, gün içinde kendine ait, yalnız kalabileceğin kısa anlar yaratmanı öneriyoruz. Bu anlar, kendini toparlaman ve enerjini yeniden kazanman için oldukça değerli olacaktır. Akşam saatlerinde ise bedenini gevşeten ve rahatlatan ritüelleri tercih etmek senin için oldukça iyi olacaktır. Belki biraz meditasyon, belki biraz yoga veya belki de sadece sessiz bir müzik eşliğinde bir fincan bitki çayı... bir dene deriz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…