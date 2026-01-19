Sevgili Terazi, bugün Güneş'in Kova burcuna geçişi ile birlikte, yaratıcılığın ve üretkenliğin artıyor. Etrafındakileri büyüleyen ışıltınla, kariyerinde seni mutlu eden ve keyif aldığın alanlara yönelmek isteyebilirsin. Sanatsal projeler, sosyal medya çalışmaları ve bireysel girişimler, bugün senin için ön plana çıkıyor. Hatta risk almak konusunda bile çekincelerin azalıyor ve kendini daha cesur hissediyorsun.

Tabii bu durumda, iş hayatında kendini ifade etme biçimin de değişiyor. Özgün ve farklı tarzınla dikkat çekiyorsun. Hem eğlenceli hem de akıllıca fikirlerin, etrafındakilerin beğenisini kazanıyor ve destek buluyor. Bugün aldığın bir övgü, motivasyonunu yükseltecek ve enerjini de tazeliyor. Görünen o ki kendine güvenli ve huzurlu yeni bir düzen inşa etmeye hazırsın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantik sürprizler kapıda! Bekar bir Terazi burcuysan, kalp çarpıntısı yaratan bir tanışma gündeminde olabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o kişiyle karşılaşma vaktin geldi çattı, sevgili okur. Bu yüzden kalbini açık tutmalı, sana yaklaşmak isteyen bu yabancıya bir şans vermeyi düşünmelisin. Tabii eğer ilişkin varsa, bugün tutku yeniden canlanıyor. Belki de bir süredir unuttuğun o ilk heyecan, bugün yeniden alevlenerek ilişkini adeta baştan yazıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…