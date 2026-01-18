Sevgili Terazi, haftanın ilk gününe enerjik bir başlangıç yapmaya hazır ol! Pazartesi gününün enerjisi, iş hayatında dengeyi bulma arzunu daha da kuvvetlendirecek. Dün üzerinde kafa yorduğun, belki de seni biraz yıpratan bir konu, bugün daha adil ve dengeli bir noktaya taşınabilir. Karar verirken hem kendi çıkarlarını hem de başkalarının hislerini göz önünde bulundurma ise adaletli ve düşünceli duruşunla takdir edilmeni sağlayabilir.

Bugün iş yerindeki uyumlu ve dengeli tavrınla da önemli bir ilerleme kaydedebilirsin. Belki de bir iş birliği ya da ortak bir fikir, gündemine oturabilir. Haftaya hızlı ancak bir o kadar da sağlam bir başlangıç yapıyorsun. Uzlaşmacı tavrın, önündeki kapıları aralıyor ve yeni fırsatları da çekiyor. Yani adaletin sana daha fazlasını getiriyor, yeni bir iş yeni bir kazanç kapısı gibi...

Peki ya aşk? Aşk hayatında romantik bir rüzgar esiyor... Zarif bir yaklaşım ya da hoş bir davet, kalbini hızlandırabilir. Karşındaki kişiyle estetik ve duygusal bir uyum yakalayabilirsin. Bu yeni tanışma, yüzünde tatlı bir tebessümün kaynağı olabilir. Ancak bugün istediğin romantizmi bir kişide bulmak olmayabilir. Haftaya aşk arayışında başladıysan, birden fazla yakınlaşma ile heyecan yaşayabilirsin, bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…