Sevgili Terazi, haftanın ilk gününe enerji dolu bir başlangıç yapmaya ne dersin? Pazartesi gününün dinamik enerjisi, iş hayatında dengeyi bulma konusundaki arzunu daha da güçlendirecek. Belki dün gece yatağına girdiğinde aklını kurcalayan, belki de seni biraz yıpratan bir konu vardı. Ancak bugün, bu konuyu daha adil ve dengeli bir noktaya taşıyabileceğini hissedeceksin. Karar verme sürecinde hem kendi çıkarlarını hem de başkalarının duygularını göz önünde bulundurman, adaletli ve düşünceli duruşunla çevrenden takdir toplamanı sağlayacak.

İş yerindeki uyumlu ve dengeli tavrınla bugün önemli bir ilerleme kaydedebileceğini de unutma. Belki de bir iş birliği teklifi alabilir ya da ortak bir fikir üzerinde çalışma fırsatı bulabilirsin. Haftaya hızlı fakat bir o kadar da sağlam bir başlangıç yaparken, uzlaşmacı tavrının önündeki kapıları araladığını ve yeni fırsatları da seninle buluşturduğunu göreceksin. Adaletin bu kez sadece huzur ve mutluluk getirmeyecek, aynı zamanda yeni bir iş, yeni bir kazanç kapısı gibi daha fazlasını da sunacak! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…