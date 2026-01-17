Sevgili Terazi, bugün Oğlak burcunda meydana gelen Yeni Ay'ın enerjisi, kariyerine odaklanmanı sağlıyor. İş yaşamında güven duygusu, aidiyet hissi ve uzun vadeli hedeflerin üzerine daha fazla düşünmeye başlayacağın bir döneme giriyorsun. Bu, senin için bir dönüm noktası olabilir, bu yüzden bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmanı öneririz.

Gün içerisinde yaşanacak bazı gelişmeler ise seni belki de kariyerindeki yönünü sorgulamaya itebilir. Belki de bir süredir aklında olan bir iş değişikliği veya terfi için düşünme zamanı gelmiştir. Şimdi, kariyerini daha sağlam bir zemine oturtmak, yeni fırsatları ve başarıları beraberinde getirebilir.

Ayrıca bu dönemde iş yerindeki sorumlulukları paylaşmaya ne dersin? Belki de üzerine aldığın görevlerin sınırlarını yeniden çizmelisin. Herkesin net olmadığı bir ortamda dengeyi sağlama çabalarını görünür kılarsan, sonunda hak ettiğini alabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…