Sevgili Terazi, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın enerjisi, kariyer hayatında önemli konuları merkeze alıyor. İş yaşamında güven duygusu, aidiyet hissi ve uzun vadeli hedeflerin üzerine daha fazla düşünmeye başlayacağın bir döneme giriyorsun. Gün içerisinde yaşanacak bazı gelişmeler, seni belki de kariyerindeki yönünü sorgulamaya itebilir. Şimdi, kariyerini daha sağlam ve sürdürülebilir bir temel üzerine inşa etmenin tam sırası!

Öte yandan bu dönemde iş yerindeki sorumlulukları paylaşımına dair farkındalığın da artırıyor. Belki de üzerine aldığın görevlerin sınırlarını yeniden çizmek isteyeceksin. Herkesin net olmadığı bir ortamda dengeyi sağlama çabaların, bugün attığın adımların ilerleyen süreçte rahatlatıcı sonuçlar getireceğine işaret ediyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, duygusal güven ihtiyacını artırıyor. İlişkinde geçmişte kalan konuların tekrar gündeme gelme ihtimali var. Tam da bu yüzden, duygularını ifade ederken daha kontrollü davranma eğiliminde olabilirsin. Belki de artık geçmişin yüklerini üzerinde istemiyorsundur... İşte bu yüzden eski aşka, biten sevgiye ve toksik ilişkiye veda etmelisin. Bu fikri iyi düşün, zira ayrılık sana yarayacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…