Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında yaşayacağın bazı değişiklikler hakkında sohbet etmek istiyoruz. Zira, Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın etkilerini hissetmeye başladığın bu dönemde, kalbinin derinliklerinde yatan duygusal güven ihtiyacının arttığını fark edebilirsin. Belki de bu, sevdiğin kişiye karşı duygularının daha da yoğunlaştığı anlamına geliyor...

Ancak bu süreçte, ilişkine geçmişe dair bazı konuların tekrar gündeme gelme ihtimali olduğunu unutmamalısın. Belki de eski bir tartışma, belki de çözülmemiş bir sorun su yüzüne çıkabilir. Bu nedenle, duygularını ifade ederken daha kontrollü davranma eğiliminde olabilirsin. Kendini koruma altına almak ve belki de geçmişin yüklerini bir daha omuzlarına almak istememen gayet anlaşılır bir durum.

Ne dersin, belki de artık eski aşka, biten sevgiye ve toksik ilişkiye veda etme zamanı gelmiştir. Bu fikri önce kafanda biraz oynat, çünkü ayrılık sana iyi gelecek! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…