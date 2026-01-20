onedio
21 Ocak Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

21 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
20.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ocak Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün enerjine dikkat etmelisin. Zira, Merkür Cazimi'nin etkisi altındasın! Özellikle karar verme ve yönetim süreçlerinde yorgunluk hisin artabilir. Bu durum, özellikle boyun ve bel bölgende bir tutulma hissi yaratabilir.

Eğer böyle bir durumla karşı karşıya isen, sana hafif esneme hareketleri yapmanı ve tempoyu biraz düşürmeni öneriyoruz. Biliyoruz ki bedenle zihin arasındaki denge senin için çok önemli. Tam da bu noktada enerjini düşürecek konular söz konusu olduğunda bir adım geri atmak, daha sonra iki adım ileri atmanın yolunu açabilir. İşte bu yüzden, bugün kendine biraz daha fazla zaman ayırmanı ve bedenini dinlemeni öneriyoruz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
