Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça ilginç ve enerji dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Kariyerindeki monotonluğu kırma, alışılmışın dışına çıkma arzun bugün daha da belirgin hale gelecek. Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu, seni sıradan çözümlerden uzaklaştırarak yaratıcı ve yenilikçi fikirlere yönlendiriyor.

Tam da bu noktada, bugün ortaya koyacağın bir öneri ilk başta çevrendeki kişilerde şaşkınlık yaratabilir. Ancak sonrasında kabul ve takdir görebilir. Sıra dışı olmanın sana sağladığı avantajı kullanmaktan çekinme. İş hayatında fark yaratacak fikirlerini artık sesli bir şekilde dile getir. Merkür Cazimi, estetik zevkini ve bakış açını mantığınla birleştirmeni sağlar. Bir proje ya da sunumda imzanın hissedilmesi ile kariyerinin seyri değişebilir!

Peki ya aş? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu, flört enerjini zihinsel bir çekime dönüştürüyor. Yani, eğer bekarsan, sohbeti güçlü bir kişi kalbinin ritmini değiştirebilir. Her an heyecan arayışın ise seni bir aşktan ötekine taşıyabilir... Biraz eğlenmek ister gibisin! Aşkı değil, duyguların ve flörtlerin tadını çıkardığın bir gün geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…