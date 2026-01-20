Sevgili Terazi, bugün Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki eşsiz kavuşumu, aşk enerjini baştan aşağıya yeniden şekillendiriyor. Bu kavuşum, flört etme enerjini, zihinsel bir çekime dönüştürüyor. Yani, eğer bekarsan, zihinsel kapasitesi yüksek, konuşmasıyla seni etkileyebilecek biri kalbinin ritmini değiştirebilir.

Biraz heyecana ne dersin? Eğer her anını heyecanla dolu geçirmeyi seviyorsan, bu enerji seni bir aşktan diğerine sürükleyebilir. Belki de bu, yeni bir aşka yelken açma zamanındır, kim bilir? Görünüşe göre bugün seni biraz eğlence bekliyor. Aşkı bir kenara bırakıp duyguların ve flörtlerin tadını çıkaracağın bir gün olabilir. Belki de biraz rahatlamak ve hayatın keyfini çıkarmak tam da ihtiyacın olan şeydir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…