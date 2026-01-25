Sevgili Terazi, bugün senin için hareketli bir gün olacak gibi görünüyor! Neptün'ün Koç burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, ilişkilerinde ve sosyal bağlantılarında bir hareketlilik, bir canlanma hissedeceksin. Haftanın ilk günü, iş birlikleri, yeni ortaklık teklifleri ve yüz yüze görüşmelerle dolu olacak gibi duruyor. Bu enerji altında, karşındaki insanların ne düşündüklerini, ne istediklerini çok daha net bir şekilde görmeye başlayacaksın.

Ama bu durum, sana sürprizler de getirebilir. Belki beklenmedik bir teklif, belki bir anlaşma ya da yeni bir iş birliği kapını çalabilir. Karar vermek için kafanın karışmasına gerek yok. Çünkü bugün, her şey daha net ve kolay görünüyor. Bu berraklık içinde ilerlemeye devam et ve belirsizliklerden kaçınmaya odaklan. Bu enerjiyi kullanarak belki de hayatındaki yeni bir sayfayı açabilirsin. İşte bu yüzden, bugünü dolu dolu yaşamaya ve her anını değerlendirmeye hazır ol! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…