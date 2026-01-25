Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında kıvılcımlar uçuşacak gibi görünüyor. Evrenin gizemli gezegeni Neptün, enerjik ve hareketli Koç burcuna geçiş yapıyor ve bu da beklenmedik bir aşkın kapını çalmasına neden oluyor. Belki de yıllardır kalbinin en derin köşelerinde sakladığın, kimseye söyleyemediğin o duyguları artık dışa vurmanın vakti geldi.

Bir itiraf, belki de bir aşk mektubu... Kim bilir, belki de bu ani ve beklenmedik çekim, hayatına yeni bir renk, yeni bir heyecan katabilir. Görünen o ki aşkla dolup taşacağın, kalbinin hızlı hızlı çarptığı bir gün seni bekliyor... Belki de platonik aşkının son bulduğu bu süreçte, en önemli şey ise cesaretin olacaktır. Kendi duygularını ifade etmekten korkma, çünkü aşk cesaret ister. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…