Sevgili Terazi, bugün senin için aşk hayatında romantik bir rüzgar esiyor. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, bugün aşkla ilgili beklenmedik bir sürprizle karşılaşabilirsin. Belki de hoş bir tesadüf sonucu hayatına girecek biriyle gerçek aşkı bulacağını da düşünebilirsin. Ancak, bu romantizm rüzgarına kapılıp giderken dikkatli olmanda fayda var. Çünkü romantizm, her ne kadar büyülü bir duygu olsa da, bazen aşk hayal kırıklığına dönüşebilir.

Öte yandan, eğer bir ilişkin varsa, aşk hayatın bugün zarif ama hareketli bir ritimde ilerliyor olabilir. Partnerini, kendine yeniden nasıl aşık edeceğini biliyorsun, değil mi? Belki bir çiçek, belki bir öpücük, belki de ona karşı hislerini anlatan bir not... Bugün, ona olan sevgini yeniden ifade etme fırsatın var. Hadi, göster kendini ve aşkın büyüsünü yeniden canlandır! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…