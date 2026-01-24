Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça keyifli ve enerjik bir gün olacak gibi görünüyor! Günün ilk ışıklarıyla birlikte, iş hayatınla ilgili düşüncelerin bile bir sanat eseri gibi estetik ve zevkli hale geliyor. Haftanın son günü olmasının verdiği hafiflikle, kariyerle ilgili konuları daha rahat bir gözle ele alıyorsun. Ay'ın dengeli ve yumuşak enerjisi, üzerinde olumlu bir etki yaratıyor ve zorlanmadan denge kurmanı sağlıyor.

İşte tam da bu noktada, bir süredir kafanı kurcalayan ve kararsız kaldığın bir konuda bugün netleşme yaşayacaksın. Ancak bu netlik, senin için bir stres kaynağı olmayacak. Hatta aksine rahatlatıcı bir etkisi olacak. İş hayatınla ilgili gelişmeler, ruhunu besleyen bir farkındalığın kapısını aralayacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esiyor... Eğer bekar bir Terazi burcuysan, hoş bir tesadüf sonucu gerçek aşkı bulduğunu düşünebilirsin. Ama dikkatli ol ki romantizm seni sarmışken, aşk hayal kırıklığına dönüşmesin...Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, aşk hayatın bugün zarif ama hareketli bir ritimde ilerliyor. Onu, kendine yeniden nasıl aşık edeceğini biliyorsun değil mi? Hadi göster kendini... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…