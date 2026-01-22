Sevgili Terazi, bugüne biraz yıldız tozu serpelim mi? Zira Mars'ın Kova burcuna geçişi, senin içindeki yaratıcı ruhu uyandırıyor. Cuma günü olmasına rağmen, işyerindeki spot ışıkları seni aydınlatıyor. Sunumlar, fikirler ve projelerinle herkesin dikkatini üzerine çekiyorsun. Şimdi bir de risk almak mı?

İşte tam da atman gereken adım bu! Mars etkisinde artan cesaretin, gözü karalığın ve kararlılığınla ilerlemeye odaklanmalısın. Kendinden bu denli emin ve kazanmaya bu derece yakınken, risk almalısın. Bu sayede kendini gösterebilirsin. Kalabalık bir ortamda parlamak için daha iyi bir zaman olamazdı, değil mi? Hadi, kimin patron olduğunu herkese göster.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise biraz eğlence ve flörtten söz etmeliyiz. İlişkisin varsa, günün taze enerjisi ile partnerinle arandaki ateşi körükleyebilir ve aşkı canlandırabilirsin. Onu yeniden tanımaya ne dersin? Belki de aşkınızı canlandıracak oyunu zaten biliyorsundur... Tabii bekarsan, romantizm rüzgarları senin için esiyor. Kendini bu rüzgara bırak ve nereye götürdüğünü gör. Çünkü flört edip eğlenmek sana yaşadığını hissettirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…