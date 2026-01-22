onedio
23 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

22.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ocak Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Mars, Kova burcuna geçiş yapıyor. Yani enerjinde ani ve beklenmedik dalgalanmalar senin için şaşırtıcı olmayacak. Bu, gün boyunca kendini enerjik ve hareketli hissederken, aniden yorgun ve bitkin hissedebilirsin. İşin içine bir de Cuma günü eklenince, zihinsel hareketliliğinin fiziksel gerginliğe dönüşme ihtimali de artıyor. Yani, zihninin sürekli hareket halinde olması, bedenini de aynı şekilde hareket etmeye zorlayabilir. 

Tam da bu noktada belki de kendini spora ve harekete adayabilirsin. Profesyonel destek alarak bedenini hareket ettirmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Yenilenebilir, güçlenebilir ve bitkin hissettiğin anlardaki o düşük enerjiyi kısa sürede üzerinden atabilirsin. Hatta belki de bu sayede spor hayatının önemli rutinleri arasında yerini alabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

