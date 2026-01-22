Sevgili Terazi, bugün kozmik bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Mars'ın Kova burcuna yaptığı bu göz kamaştırıcı geçiş, senin içindeki yaratıcı enerjiyi ve ilhamı uyandırıyor. Cuma günü olmasına rağmen, işyerindeki spot ışıklar sanki bir film setindeymişsin gibi seni aydınlatıyor. Sunumlarını yaparken, fikirlerini paylaşırken ve projelerini sunarken, sanki bir yıldız gibi parlıyorsun ve herkesin dikkatini üzerine çekiyorsun.

Peki, bu durumda risk almak mı? Evet, tam da bu noktada Mars'ın cesaret veren etkisi devreye giriyor. Bu enerjiyle dolup taşan cesaretin, gözü karalığın ve kararlılığınla, kendinden hiç olmadığı kadar emin bir şekilde ilerlemelisin. Kendini gösterme ve kazanma konusunda bu denli yakınken, risk almanın tam zamanı. Kalabalık bir ortamda parlamak için daha iyi bir zaman olamazdı, değil mi? Hadi, sahneyi al ve kimin patron olduğunu herkese göster. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…