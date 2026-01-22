onedio
22.01.2026 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 23 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? 

23 Ocak Cuma günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatının renkli ve çılgınca bir döneme gireceğinden bahsetme zamanı. Eğer bir ilişkin varsa, bugünün taptaze enerjisiyle partnerinle arandaki aşk kıvılcımlarını yeniden alevlendirebilirsin. Ne dersin, partnerini yeniden keşfetmeye ve ona bir kez daha aşık olmaya? Belki de aşkını canlandıracak o oyunu zaten biliyorsundur... 

Öte yandan eğer bekarsan, romantizm rüzgarları senin için esiyor. Kendini bu rüzgara bırak ve nereye sürüklendiğini gör. Flört etmek, eğlenmek ve yeni insanlarla tanışmak, hayatın ne kadar değerli olduğunu sana hatırlatacak. Hadi, aşkı hisset! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

