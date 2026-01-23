onedio
24 Ocak 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 24 Ocak Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugünün enerjisi seni biraz sarsabilir. Güneş ile Plüton, Kova burcunda bir araya geliyor ve bu kavuşum, aldığın büyük risklerin sonucunda ne olacağı konusunda düşünmeye itiyor seni. Belki de bir süredir kafanda 'ya olursa' diye dönen konular şimdi netleşmeye başlıyor.

Tabii bu durum, biraz korkutucu gelebilir ve aldığın riskler neticesinde her adımda kaybetme korkusu seni sarabilir. Ancak unutma ki bu farkındalık aynı zamanda seni daha dengeli kararlar alma konusunda destekliyor. Tam da bu noktada, gerçekçi planlar yapmayı ve risk alırken daha dikkatli olmayı da düşünmelisin elbette.  

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Plüton kavuşumu, ilişkilerdeki maskelerin düşmesine neden olabilir. Beyaz yalanlar, dürüst ve açık konuşmalara yerini bırakabilir. Bugün, ya ilişkin çok daha derin bir hale gelecek ya da artık taşıyamadığın bir ilişkiyi net bir şekilde sonlandıracaksın. İşte bu aşamada gerçekler ve yalanlar yüzleşmen gereken en önemli konu olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

