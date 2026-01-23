onedio
24 Ocak Cumartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
24 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ocak Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Güneş ile Plüton'un kozmik dansı, bedenini fazla eleştirdiğin noktaları gözler önüne seriyor. Kendi üzerindeki bu aşırı eleştirel bakış açısını bir kenara bırakıp biraz hafiflemeye ne dersin? Kusursuz bir görünüm, göz alıcı bir güzellik demek değil unutma. Zira sen olduğun her halinle güçlü, güzel ve göz alıcısın... İşte buna odaklanmalısın! 

Bedenin verdiği bu mesajları anlamak ve kabullenmek, şifalanma sürecini hızlandırabilir. Kendini olduğun gibi kabul etmek, bedenine karşı daha anlayışlı ve sevgi dolu olmak, bugün senin için en önemli noktalar arasında yer alıyor. Unutma ki her şeyden önce kendini sevmen iyi olmanın temelini oluşturuyor. Cildin, saçların ve duruşun değişebilir... Şimdi harika olduğunu fark etmek üzeresin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
