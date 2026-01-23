Sevgili Terazi, bugünün enerjisi seni biraz sallayabilir, hazırlıklı ol. Güneş ve Plüton, Kova burcunda bir araya geliyorlar ve bu kavuşum, seni aldığın büyük risklerin sonuçları hakkında biraz daha fazla düşünmeye itiyor. Belki de bir süredir kafanda 'ya olursa' diye dönen konular, belki de hayatının dönüm noktaları, şimdi netleşmeye başlıyor.

Bu durum, biraz korkutucu gelebilir, kabul ediyoruz. Aldığın risklerin sonuçlarına dair belirsizlik, her adımda bir şeyleri kaybetme korkusuyla seni sarabilir. Ancak unutma ki bu farkındalık aynı zamanda seni daha dengeli kararlar alma konusunda destekliyor. Kendini bir denge ipinde yürüyen bir cambaz gibi düşün, her adımını dikkatlice atıyorsun ve bu sayede dengeyi koruyabiliyorsun.

Tam da bu noktada, gerçekçi planlar yapmayı ve risk alırken daha dikkatli olmayı da düşünmelisin elbette. Belki de bu, hayatının en büyük dönüm noktalarından biri olabilir. Kendini bir denizci gibi düşün, dikkatli ve planlı adımlarla gemini fırtınalı denizlerden güvenli bir limana ulaştırmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…