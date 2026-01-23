Sevgili Terazi, bugün Güneş ve Plüton'un eşsiz kavuşumu, ilişkilerindeki sahte gülümsemeleri ve maskeleri düşürmene yardımcı olacak. Bu iki güçlü gezegenin etkileşimi, ilişkilerindeki beyaz yalanları, dürüst ve açık söylemlere dönüştürmeni sağlayabilir.

Bugün, ilişkinin geleceğine dair belirleyici bir gün olacak. İlişkin ya daha derin, daha anlamlı bir boyuta evrilecek ya da artık omuzlarında taşıyamadığın, seni yoran bir ilişkiyi net bir şekilde sonlandırma kararı alacaksın. Bu süreçte, gerçekler ve yalanlarla yüzleşmek zorunda kalacaksın. Bu, belki de hayatında karşılaşacağın en zorlu konulardan biri olabilir. Ancak derin bir huzur ve aşkta özgürlük de sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…