28 Ocak Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
28 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ocak Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün enerji seviyenden, bedensel yorgunluğundan ve karar verme süreçlerinden bahsetmek istiyoruz. Bilirsin, bazen en küçük kararlar bile bir yük gibi hissettirebilir. Öyle ki, hangi kıyafeti giyeceğini seçmek bile enerjini tüketebilir. İşte tam da bu yüzden, bugün hızlı kararlar almanı öneriyoruz.

Bir an durup düşün, ne kadar çok zamanını, ne giyeceğine, ne yiyeceğine ya da hangi yolu tercih edeceğine karar vermekle geçiriyorsun? Tüm bu kararları hızlıca vermek, bedensel hafifliğini hissetmeni sağlayabilir. Ayrıca hayatının dengesi de bazen netlikten geçer. Yani bugün ne istediğini bilmek sana şifa verecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

