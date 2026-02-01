Sevgili Terazi, Aslan Dolunayı’nın ardından bugün, sosyal çevrenle ilgili bir dönüşüm sürecine adım atıyorsun. Bu süreç, gelecek planlarını da etkiliyor ve seni bir ayıklama sürecine sokuyor. Ay’ın Başak burcuna ilerlemesiyle, kalabalıkların içerisinde sana enerji veren kişileri seçme yeteneğin artıyor. İş hayatında ekip çalışmaları, toplantılar ya da ortak projelerle ilgili bir netleşme yaşanabilir. Bu Pazartesinin enerjisi, “herkesle değil, doğru kişilerle” ilerleme kararını güçlendiriyor.

Tam da bu noktada zihinsel olarak biraz geri çekilmek isteyebilirsin. Her şeye yetişmeye çalışmak yerine, bazı şeyleri uzaktan izlemek sana iyi geliyor. Sessiz kaldığın yerde aslında çok şey fark ediyorsun, değil mi? İşte bu farkındalık, önümüzdeki haftalar için daha sağlam bir duruş kazandırıyor sana. Doğru kişilerle kurduğun bağlar ve bu sessiz farkındalıklar seni adım adım başarıya götürüyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise arkadaşlıkla aşk arasındaki çizgi dikkat çekiyor. Uzun süredir hayatında olan biriyle duygular farklı bir boyuta taşınabilir. Mesela bir arkadaşının tavırları, tanıdık bir yerden ama yeni bir hisle gelebilir. İşte bu aşkın sıcaklığı, belki de uzun zamandır hayatında olan biriyle seni yeni bir boyuta taşınabilir. Onunla kurduğun ortak hayaller, pek de arkadaşça olamıyordu zaten, değil mi? Hadi, itiraf et artık! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…