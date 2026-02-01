onedio
2 Şubat Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu
2 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 2 Şubat Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Aslan Dolunayı’nın ardından bugün, sosyal çevrenle ilgili bir dönüşüm sürecine adım atıyorsun. Bu süreç, gelecek planlarını da etkiliyor ve seni bir ayıklama sürecine sokuyor. Ay’ın Başak burcuna ilerlemesiyle, kalabalıkların içerisinde sana enerji veren kişileri seçme yeteneğin artıyor. İş hayatında ekip çalışmaları, toplantılar ya da ortak projelerle ilgili bir netleşme yaşanabilir. Bu Pazartesinin enerjisi, “herkesle değil, doğru kişilerle” ilerleme kararını güçlendiriyor.

Tam da bu noktada zihinsel olarak biraz geri çekilmek isteyebilirsin. Her şeye yetişmeye çalışmak yerine, bazı şeyleri uzaktan izlemek sana iyi geliyor. Sessiz kaldığın yerde aslında çok şey fark ediyorsun, değil mi? İşte bu farkındalık, önümüzdeki haftalar için daha sağlam bir duruş kazandırıyor sana. Doğru kişilerle kurduğun bağlar ve bu sessiz farkındalıklar seni adım adım başarıya götürüyor. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise arkadaşlıkla aşk arasındaki çizgi dikkat çekiyor. Uzun süredir hayatında olan biriyle duygular farklı bir boyuta taşınabilir. Mesela bir arkadaşının tavırları, tanıdık bir yerden ama yeni bir hisle gelebilir. İşte bu aşkın sıcaklığı, belki de uzun zamandır hayatında olan biriyle seni yeni bir boyuta taşınabilir. Onunla kurduğun ortak hayaller, pek de arkadaşça olamıyordu zaten, değil mi? Hadi, itiraf et artık! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
