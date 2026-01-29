Sevgili Terazi, bugün iş hayatında adeta bir satranç oyuncusu gibi hamleler yapman gereken bir gün olacak. Zira bugün kontrolü elinde sıkı sıkıya tutman gerekiyor. Ancak yumuşak bir güç her zaman daha etkileyicidir, değil mi? Bu yüzden stratejik düşünme yeteneğiniz, bugün senin en önemli silahın olacaktır. Bu yeteneğinle iş hayatında ön plana çıkabilir ve kontrolü tamamen eline almadan da otorite haline gelebilirsin.

Gizli kalmış bir bilgi, bugün senin için bir hazine niteliğinde olabilir. Bu bilgiyi doğru zamanda ve doğru yerde kullanmak, iş hayatında seni bir adım öne çıkarabilir. Ancak unutma ki her şeyin bir zamanı var. Aceleci davranmak yerine, doğru hamleyi doğru zamanda yapmayı tercih etmen şart.

Peki ya aşk? Gün içerisinde güç dengeleriyle ilgili bir konu gündeminde olabilir. Bu durumda soğukkanlılığını korumak ise seni aşkta galip çıkarabilir. Her şeyi hemen çözmek zorunda olmadığını hatırlamalısın bugün. Sabırlı olmak, aşka zaman tanımak ve tutkularına odaklanmak kalbine şifa olabilir. Tabii eğer bekarsan, gizemli bir çekimle karşı karşıya kalabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…