Sevgili Terazi, bugünün enerjisi senin için biraz karmaşık olabilir. Çünkü güç dengeleriyle ilgili bir konu, hayatının merkezine oturabilir. Bu durumu yönetirken, soğukkanlı bir yaklaşım sergilemek, özellikle aşk hayatında, seni galip çıkarabilir.

Hadi, her şeyi hemen çözme baskısını üzerinden atmayı dene bugün. Sabırlı olmak ve aşka zaman tanımak, belki de ihtiyacın olan şey. Tutkularını keşfetmek ve onlara odaklanmak, kalbinin yaralarına şifa olabilir.

Tabii eğer bekarsan, bugün biraz gizemli bir çekime hazır olmalısın! Belki de birisi, seni beklenmedik bir şekilde büyüleyecek. Kim bilir, belki de bu kişi, hayatının aşkı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…