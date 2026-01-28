Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında Venüs'ün büyülü enerjisi seni sarıyor. Bu enerji, sana sade ama etkileyici bir yakınlaşma olanağı sunabilir. Kim demiş abartıya ihtiyaç olduğunu? Sen her zaman gerçek hisler ve samimiyetten yanasın, değil mi? Tam da bu yüzden doğru anda, doğru yerde söyleyeceğin bir cümle, sevdiğinin kalbine adeta bir ok gibi saplanabilir... Bu da ilişkinin daha da güçlenmesine yardımcı olabilir.

Aşkın dilini bilen bir Terazi olarak, kalbini çalmak için ne yapman gerektiğini zaten biliyorsun. Belki bir çiçek, belki bir şiir ya da belki de sadece bir gülümseme... Her ne olursa olsun, ona olan sevgini ifade etmek için en doğru yöntemi sen seçeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…