Sevgili Terazi, bugün üstlerinle ya da hayatındaki otorite figürleriyle arandaki iletişimini yumuşatabilir. Kendini doğru bir şekilde ifade ettiğinde, bu kişilerden destek alman kaçınılmaz hale gelebilir. Bugün söylediklerin, her zamankinden çok daha fazla dikkatle dinlenebilir ve değerlendirmeye alınabilir.

Tam da bu noktada günün enerjisi, planlama, düzenleme ve strateji konusunda oldukça net olmalısın! Zira küçük bir hamle bile, beklenmedik bir rahatlamayı beraberinde getirebilir. Şimdi ise kontrol tamamen sende. Yani, bugünü en iyi şekilde değerlendirmek senin elinde. İş hayatında gerçek bir yıldız olmaya odaklan ve parla!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Venüs'ün enerjisi sade ama etkileyici bir yakınlaşma olanağı sunabilir sana... Abartıya gerek yok, değil mi? Her zamanki gibi samimiyetin gücüne inan. Doğru anda söylenen bir cümle, sevdiğinin kalbine adeta yerleşmeni sağlayabilir. Bu da ilişkinin daha da güçlenmesine yardımcı olabilir. Kalbini çalmak için yapman gerekeni ise zaten biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...