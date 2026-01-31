Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça anlamlı bir gün. Dolunay'ın Aslan burcunda parladığı bu özel günde, geleceğe dair hedeflerinle ilgili önemli bir dönüm noktasına geliyorsun. Belki de bir ekip çalışması ya da ortak bir proje üzerinde yoğunlaşıyorsun. Ya da belki de kalabalık bir ortamda, belki bir etkinlikte ya da toplantıda önemli bir role bürünüyorsun. Bu rol, senin için uzun zamandır hayalini kurduğun bir hedefe daha ciddi bir şekilde odaklanmanı sağlayacak.

Tabii bu arada, hayatındaki insanları da daha net bir şekilde gözlemleyebilirsin. Kiminle yola devam etmek istediğini, kiminle arana mesafe koymak gerektiğini daha iyi anlıyorsun. Bu farkındalık, üzerindeki yükü hafifletiyor. Artık herkes için aynı çabayı göstermeye niyetli olmadığını anlıyorsun. Şimdi sırada özgürleşmek ve üstlendiğin rolle kariyer hayatında güçlenmek var!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, “arkadaşlıktan aşka” geçiş enerjisi oldukça güçlü. Uzun süredir hayatında olan ve belki de sadece bir arkadaş olarak gördüğün biri, bugün kalbinde bambaşka bir yere oturabilir. Aslan burcundaki Dolunay, kalbinde gerçek aşkın yankısını hissettiriyor... Bu sese kulak ver, ömürlük mutluluğu geri çevirme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…