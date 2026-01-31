onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 1 Şubat Pazar Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
1 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? 1 Şubat Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça anlamlı bir gün. Dolunay'ın Aslan burcunda parladığı bu özel günde, geleceğe dair hedeflerinle ilgili önemli bir dönüm noktasına geliyorsun. Belki de bir ekip çalışması ya da ortak bir proje üzerinde yoğunlaşıyorsun. Ya da belki de kalabalık bir ortamda, belki bir etkinlikte ya da toplantıda önemli bir role bürünüyorsun. Bu rol, senin için uzun zamandır hayalini kurduğun bir hedefe daha ciddi bir şekilde odaklanmanı sağlayacak.

Tabii bu arada, hayatındaki insanları da daha net bir şekilde gözlemleyebilirsin. Kiminle yola devam etmek istediğini, kiminle arana mesafe koymak gerektiğini daha iyi anlıyorsun. Bu farkındalık, üzerindeki yükü hafifletiyor. Artık herkes için aynı çabayı göstermeye niyetli olmadığını anlıyorsun. Şimdi sırada özgürleşmek ve üstlendiğin rolle kariyer hayatında güçlenmek var! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, “arkadaşlıktan aşka” geçiş enerjisi oldukça güçlü. Uzun süredir hayatında olan ve belki de sadece bir arkadaş olarak gördüğün biri, bugün kalbinde bambaşka bir yere oturabilir. Aslan burcundaki Dolunay, kalbinde gerçek aşkın yankısını hissettiriyor... Bu sese kulak ver, ömürlük mutluluğu geri çevirme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

