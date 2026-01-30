Sevgili Terazi, bugün Ay ile Jüpiter bir araya geliyor ve bu güzel birliktelik, kariyerinde adeta bir patlama yaratıyor. İş hayatında büyümeye ve daha fazla görünürlüğe hazır olmalısın. Üstlerinle yapacağın görüşmelerde, sunumlarında veya önemli kararlar alırken bu enerjiyi hissedeceksin. Kendini daha güçlü ve etkili bir şekilde ifade edebileceğin bir gün seni bekliyor.

Toplum içindeki imajın da bu enerjiden nasibini alacak. Bir başarı, belki bir takdir ya da övgü, motivasyonunu tavana çıkaracak. Bugün attığın her adım, uzun vadede sana prestij kazandıracak. Yani, bugünün her anı, geleceğini şekillendirecek önemli bir adım olabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise iş ve aşk dengesi ön planda. Partnerinden alacağın destek, seni mutlu ederken, aynı zamanda ona karşı hayranlığın da artabilir. Tabii senin de ona karşı bir adım atman gerekmez mi bu durumda? O senin yolunu aydınlatırken, sen de ona sevdiğini hissettirmeli ve iş ile özel hayat dengesini sağlamalısın. Aşk için harcayacak daha fazla vaktin yok mu sence de? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…