Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde hoş bir buluşma gerçekleşiyor. Ay ile Jüpiter, romantik bir dansa başlıyor ve aşk hayatını etkilemeye hazırlanıyorlar. İş ve aşk dengesi, bugün senin için önemli bir tema olacak gibi görünüyor.

Partnerinden alacağın destek, seni içten içe mutlu edecek. Onun varlığı, senin hayatında bir Güneş gibi parlıyor ve bu durum, ona karşı hayranlığını daha da artırıyor. Ancak unutma ki ilişkiler karşılıklı bir alışveriş üzerine kuruludur. O senin yolunu aydınlatırken, sen de ona sevdiğini hissettirebilmeli ve iş ile özel hayat arasındaki hassas dengenin sağlanmasına yardımcı olmalısın.

Aşk için harcayacak daha fazla vaktin yok mu sence de? Belki de bugün, iş yerinde biraz daha erken çıkıp sevdiğin kişiyle kaliteli zaman geçirmek için bir fırsat yaratabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…